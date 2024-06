Pourquoi tant de dégâts après les orages

A la moindre intempérie, Hervé Lévi redoute de voir à nouveau la boue envahir son jardin et sa maison. Le village se trouve dans une cuvette entourée de terres agricoles. A chaque épisode pluvieux, les mêmes conséquences. Régulièrement exposée aux inondations de sa ville, la nouvelle maire de Noyon (Oise) réfléchit à des solutions pérennes pour endiguer le phénomène : recréer des fossés ou refaire des bassins. Les terres agricoles sont exposées aux risques d'inondations. C'est d'autant plus vrai autour des grandes agglomérations comme en Île-de-France. Exemple très concret à Ormoy. Centres commerciaux, zones d'entrepôts et de nombreux programmes immobiliers, en 30 ans, la population a été multipliée par quatre. Pour Jean-Luc Combrisson, ces constructions sur des terres agricoles sont directement responsables des crues. Le sol est composé de différentes couches. Les premières, dites arables, permettent à l'eau de s'infiltrer. Sous ces deux couches, c'est principalement de l'argile, moins perméable à l'eau, donc celle-ci stagne. TF1 | Reportage C. Abel, B. Poizeuil, B. Agirbas