Pourquoi tant de mini-portions pour nos repas de fêtes ?

Aussi appétissant soit-il, le chapon de quatre kilos est peut-être un peu gros pour Noël prochain. Depuis quelques années, les tablées semblent se réduire pour le Réveillon. Les convives sont moins nombreux et ça se confirme chez les commerçants qui ne vendent pas moins, mais plutôt différemment. Les formats plus élaborés et plus petits font fureur. La vendeuse de foie gras l'a bien compris. Ici, on a adapté la taille des bocaux. La traditionnelle famille nombreuse de Noël a souffert de l'inflation et du Covid. Le budget des Français pour le Réveillon a baissé de 19 euros par rapport à l'an dernier. Chez Laure, on sera cinq et pas plus. La bûche de Noël, pour quinze, dix ou quatre personnes, cette pâtisserie s'adapte ici à toutes les tablées depuis 20 ans. Qui dit rassemblement réduit dit aussi bouteilles moins nombreuses à table, comme nous confirme ce caviste. Finalement, l'enveloppe prévue pour le repas devrait s'élever à 120 euros par foyer cette année. C'est sept euros de moins que l'an dernier. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas