Pourquoi tant de mouches en automne ?

Ce ne sont pas de nouveaux mouvements de danse qu'ont appris les Niçois, ils essaient plutôt de se débarrasser des mouches, devenues très envahissantes depuis quelques semaines. "C'est très désagréable, car elles viennent et se collent sur nous, on ne sait pas pourquoi" ; "C'est au quotidien, je me bats avec les mouches, littéralement", témoignent quelques habitants. Les mouches sont partout, dans la rue, les transports, et elles viennent même jusque dans nos assiettes. Cet employé d'un café du centre-ville est très gêné pour ses clients. Certains clients partent même à cause de cela. Alors comment s'en débarrasser ? Voici quelques astuces faciles : le basilic ou le vinaigre les éloignent. Pour des méthodes plus radicales, il existe des services de désinsectisation. Frédéric reçoit beaucoup plus d'appels cette année. Les températures actuelles, au-delà des normales de saison, favorisent le développement des mouches. Le froid devrait revenir ces prochains jours à Nice, et la tranquillité aussi. TF1 | Reportage E. Rouillon, C. Napoli