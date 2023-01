Pourquoi tant d’élus jettent l’écharpe

C'est décidé, son écharpe, Jean-Pierre Miagoux, maire (SE) de Tréogat, a choisi de s'en séparer. Loin d'être prise sur un coup de tête, c'est une décision mûrement réfléchie. C'est un métier à temps plein, et pourtant Jean-Pierre est retraité. Depuis deux ans, il tenait les règnes de cette petite commune de 500 habitants. Mais la fonction devient trop difficile. Entre les réunions et les piles de dossiers, s'ajoutent les petits problèmes du quotidien. Être disponible sept jours sur sept, 24 heures sur 24, tout ça pour 731 euros nets par mois. L'ancien maire était, lui aussi, parti en cours de mandat, comme le premier adjoint. Alors il va falloir voter une nouvelle fois à Tréogat, mais les candidatures ne se bousculent pas. À quelques kilomètres de là, dans la petite commune de Loctudy, Christine Zamuner, ancienne maire (SE), a elle aussi démissionné après avoir tenu neuf ans à la tête de la mairie, avec beaucoup de passion. Flambée des prix de l'énergie, des budgets toujours plus serrés, sans parler de la crise sanitaire, elle a dit stop. Un contexte, qui n'a fait qu'augmenter les tensions au sein de la commune. Ce sont deux exemples loin d'être isolés. Depuis les dernières élections, plus de 890 maires, partout dans le pays, ont démissionné. Alors quelles solutions pour stopper cette hémorragie ? Le représentant des maires du Finistère, Dominique Cap, a sa petite idée : "Il faut faire la formation des élus... Il faut revoir le statut des élus et notamment la rémunération des élus". Une priorité, à trois ans des prochaines municipales. En 2020, une centaine de communes se sont retrouvées sans candidats. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher