Pourquoi tant d’orages si violents ?

Foudroyé, cet appartement a été entièrement ravagé par les flammes. Lundi soir, dans l'Aubière (Puy-de-Dôme), l'orage gronde. Un éclair frappe le toit de cet immeuble de trois étages et provoque un incendie. L'appartement a été inoccupé. L'immeuble a été évacué. La fille et les petits-enfants de cette voisine ont été effrayés par la violence de l'impact. Même s'ils sont impressionnants, ces orages sont habituels au mois de juin. L'année dernière, par exemple, on compte plus de 206 000 impacts de foudre, un record. En revanche, l'absence de vent dans le sud qui sert à pousser favorise les orages à répétition. Si ces derniers sont plus violents, c'est à cause du réchauffement climatique. Avec la chaleur plus élevée, l'évaporation de l'eau est plus importante. Hier soir en Isère, des torrents de boue se sont formés. Dans les rues, comme ici à Val-de-Virieu, des pluies diluviennes de quelques minutes seulement, mais aux dégâts considérables. TF1 | Reportage I. Bornacin, S. Prez, C. Olive