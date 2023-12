Pourquoi toujours autant d'accidents sous les ponts

Sous le pont de la Fonderie, à Mulhouse, les accidents sont quasi hebdomadaires. S’il vous dit quelque chose, c’est parce que nous vous en avions déjà parlé en novembre 2022, puis en mai 2023. Ce pont commence à se faire une petite notoriété. Il a sa propre page Facebook, avec plus de 20 000 abonnés et des dizaines de photos d’accidents. Son créateur veut rester anonyme. Il préfère s’en amuser, car il n’y a pas de blessés pour l’instant. Le but, c’est de faire passer un message : "Ce n’est pas le pont qui est trop bas, ce sont les camionnettes qui sont trop hautes". À Besançon (Doubs), le pont Guillotin est aussi célèbre sur le réseau social. Jean-Philippe y partage beaucoup de photos d’accidents. Logique, il vit tout près. La galerie de son téléphone est remplie. Pourtant, tout indique ici aussi que le passage n’est pas pour tout le monde : panneaux de signalisation 100 m avant, rappel de la hauteur (2,30 m) de chaque côté du pont. Récemment, un feu intelligent a été installé. On pourrait imaginer de rehausser le pont, mais c’est impossible. La solution pour éviter les accidents reste évidente : ne pas forcer le passage si l’on n’est pas sûr et rappeler que les panneaux, ce n’est pas de la décoration. TF1 | Reportage I. Blonz, K. Yousfi, G. Martin