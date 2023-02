Pourquoi toujours autant de jambon aux nitrites ?

Jambon avec ou sans nitrite, nous vous avons laissé le choix. Pourtant le jambon rose qui contient du sel nitrite est jugé mauvais pour la santé. Mais dans le rayon de ce supermarché, les consommateurs ont du mal a changer leurs habitudes. Autre critère de choix, le coût. Pour certaines marques, la différence de prix au kilo peut varier de plus de dix euros. Avec d'autres associations, l'organisation Foodwatch vient de publier une pétition. Selon eux, le gouvernement doit agir. "Le lien entre les additifs à base de nitrite et de nitrate, et les risques pour des cancers, sont largement démontrés par les scientifiques. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que le gouvernement décide de les interdire dans l'alimentation.", explique Karine Jacquemart, DG de Foodwatch France. Qu'en pensent les professionnels ? Ce charcutier nous l'assure, il n'aurait aucune difficulté à fabriquer exclusivement du jambon sans nitrite. Seul inconvénient, l'additif permet de conserver le jambon plus longtemps. Un jambon sans nitrite devra donc être consommé beaucoup plus rapidement. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia