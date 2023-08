Pourquoi toujours autant de nids-de-poule ?

Les bruits d'amortisseurs dans des nids-de-poule de plusieurs centimètres, les Marseillais les connaissent bien. Nous avons tenté l'expérience à moto avec Marie-Sarah Dosson. Entre le slalom et freinage d'urgence, ses trajets quotidiens relèvent du parcours du combattant. Selon cette motarde, les travaux pour reboucher ces nids-de-poule sont inadaptés. "Il ne faut pas colmater, parce que ce n'est quand même pas lisse. Et c'est aussi dangereux, parce que ça fait des petites vagues", a-t-elle expliqué. À l'origine de ces trous sur la chaussée, un trafic routier important, des passages de véhicules lourds ou encore des hausses de températures. Et cela fait les affaires des garagistes. Ici, Mickaël Catania a investi spécialement dans ces machines pour réparer les jantes abîmées par les nids-de-poule. Les nids-de-poule seraient-ils le cauchemar des automobilistes ? D'ici à la fin d'année, la métropole s'est engagée à investir plus de trois millions d'euros pour réparer la voirie. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar