Pourquoi un chêne empêche des habitants de vivre chez eux

Ces 32 logements auraient dû être livrés il y a plus d'un an, mais les travaux de raccordement à l'eau et l'électricité sont à l'arrêt à cause d'un chêne centenaire, situé à quelques dizaines de mètres du chantier. Christophe Menichetti a grandi ici, et il se bat pour défendre ce chêne, classé "arbre remarquable". Mais les conséquences sur les futurs propriétaires sont considérables. Marielle Barrier se retrouve asphyxiée financièrement. Elle doit en même temps payer le loyer et rembourser son crédit. Très inquiète aussi, cette mère de deux enfants va devoir payer deux crédits à partir de juillet, sans recevoir de loyer. Elle n'aura pas d'autre choix que de vendre la maison où elle vit, si la situation se prolonge. Ces voisins se sont unis en collectif. Pour eux, le chêne n'est qu'un prétexte. Ils habitent actuellement au fond de cette impasse, qui serait transformée en route pour les nouveaux résidents. Selon la métropole, un caisson devrait être posé ici au sol, pour permettre le raccordement. Les travaux devraient reprendre d'ici plusieurs semaines. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso