Vignettes Crit'Air : pourquoi ce coup de frein sur les ZFE ?

Au bord du périphérique parisien ce mercredi matin, la nouvelle divise les automobilistes. Contrairement à Rouen, Marseille et Strasbourg, où les véhicules classés Crit'Air 3 pourront finalement continuer à circuler, à Paris, rien ne change, ils seront bannis dès le 1er janvier prochain. Voici donc la nouvelle carte des ZFE. En tout, 43 métropoles sont concernées. Onze les ont déjà mises en place, les véhicules classés Crit'Air 4 et 5 sont interdits de circulation, c'est le cas de Rouen, Strasbourg et Marseille. Seuls Paris et Lyon devront interdire l'an prochain les véhicules classés Crit'Air 3. Pourquoi le dispositif a-t-il été allégé pour certaines villes ? Une amélioration de la qualité de l'air selon Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Si la qualité de l'air venait à se dégrader, cette politique serait-elle amenée à se durcir ? À ce stade, pas d'engagement du gouvernement. Pour l'opposition, il s'agit pourtant d'un enjeu de santé publique. Dans la capitale alsacienne, justement, le calendrier devrait être maintenu, les véhicules classés Crit'Air 3 seraient alors interdits dès le 1er janvier prochain. TF1 | Reportage V. Dépret, S. De Vaissiére, J.P. Héquette