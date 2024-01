Pourquoi un cyclone si puissant ?

La zone est habituée aux cyclones, une dizaine chaque année au sud-ouest de l'océan Indien. Mais ce qui est rare, c'est que cette fois-ci, La Réunion est exactement sur sa trajectoire. Belal a longé la côte nord avant de prendre la direction de l'Île Maurice. Il s'éloignera ensuite vers le sud-est, en perdant progressivement de son intensité. Quelles sont les zones à risque ? La Réunion a un relief qui accentue la violence du cyclone. Plusieurs sommets supérieurs à 3 000 mètres, où les nuages restent bloqués. Des pluies torrentielles créant des inondations, et avec elles, des glissements de terrain. Les prochaines heures seront cruciales. Ce lundi matin, l'œil du cyclone est passé sur l'île. C'est une tête d'épingle dans laquelle il n'y a ni vent, ni pluie. Une période de calme trompeur avant le plus dur. Les perturbations apportent des pluies intenses et des vents à 200 km/h. Les cyclones sont-ils plus fréquentes avec le réchauffement climatique ? Selon une experte, la réponse est non. En revanche, pluies et vents seront plus violents. TF1 | Reportage D. Mourgues, M. Kherraji, C. Etoré