Pourquoi vos poubelles vont avoir des puces ?

Dans la métropole rennaise en ce moment, changement de poubelle pour tout le monde. Les bacs à ordures ménagères passent du vert au noir et cachent surtout un petit détail en plus. Ces derniers sont désormais pucés, un bout de plastique que certains habitants n'avaient même pas remarqué. Le but est de collecter des données sur vos déchets. Aucune information n'est stockée dans la puce, l'analyse est faite directement derrière le camion. Des données comme le nombre de fois où votre poubelle est vidée, sa localisation ou encore son poids, tout ce qu'il faut selon la métropole pour inciter à moins jeter. D'ici deux ans, quand toutes les poubelles seront pucées, la métropole compte donc sensibiliser les Rennais. Mais impossible à court terme que ces données soient utilisées pour gonfler la facture de ceux qui jettent le plus. À 50 kilomètres au Sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), plusieurs communes ont opté pour la tarification incitative. À Bruc-sur-Aff, les bacs à ordures ne doivent être levés qu'une fois par mois. Dès la 13e levée, l'usager doit payer entre 3 et 5 euros supplémentaires. Une mesure qui en dix ans a divisé par deux la quantité de déchets jetés. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau