Pourquoi voter pour le marché d'Argenton-sur-Creuse ?

Argenton-sur-Creuse (Indre) représente la région Centre, en partenariat avec la Nouvelle République du Centre-Ouest. C'est l'un des petits nouveaux de cette sixième édition. Des fleurs pour les amateurs de jardinage. Au marché d'Argenton-sur-Creuse, on vient d'abord pour choisir des produits de saison. Depuis près de 60 ans, le marché du samedi se tient sous la halle, tout près du café. Toute la matinée, Michael fait le service directement aux stands des commerçants. Pascal, c'est l'un des plus anciens. Depuis 36 ans, ses volailles ont du succès. On se presse dans les allées pour acheter, et bien sûr pour goûter. Parmi les spécialités, le pâté berrichon ou encore la fameuse galette pomme de terre-chèvre. Dans le Berry, on aime la simplicité, les bons produits. Convivialité, humanité et partage sont les maîtres-mots. Sans doute un atout pour être élu plus beau marché. Les sourires de chacun font du marché un lieu de vie essentiel à Argenton-sur-Creuse. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Shély