Pourquoi voter pour le marché de Garéoult ?

Il est impossible de ne pas l'entendre lorsque l'on flâne sur le marché de Garéoult (Var), c'est un sourire et une tchatche avec l’accent. Avec Marc Salice, le vendeur de cade toulonnaise, on a bien compris que la bonne humeur c'est le premier atout du marché. Avec sa gouaille, il est impossible de résister à une dégustation. L'autre point fort du marché, ce sont ses spécialités. Un détour par cette boulangère qui produit son blé. Mais ici, on vient surtout chercher l'un des produits emblématiques du marché. Ce sont les fromages de chèvre d'un village ancré dans la tradition du pastoralisme. On fabrique aussi la fameuse brousse, grâce aux chèvres du Rove. Le marché qui réunit près de 130 exposants tous les mardis est avant tout un marché de producteurs locaux. L'autre point fort du marché de Garéoult, c'est sa traçabilité avec ses étiquettes que l'on trouve sur tous les étals. Ils sont parmi les premiers à avoir créé ce principe d'étiquettes colorées. Étiquette verte pour les producteurs locaux, orange pour les revendeurs et violette pour les produits qui ne sont pas locaux. TF1 | Reportage L. Huré, E. Bonnot