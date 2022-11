Pourquoi y a-t-il "anguille sous roche" ?

Pour être sûrs que rien ne nous échappe, on a tout d'abord souhaité se rafraichir la mémoire avec quelques images. Pour comprendre "l'anguille sous roche", il fallait donc se jeter à l'eau. Mais seul, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin pour arriver à savoir où était caché l'origine de cette expression. Voici donc un début de réponse. Christian Bouchardy est naturaliste et écrivain. Il nous a expliqués qu'au Moyen Âge, les anguilles étaient si nombreuses en rivière qu'elles se pêchaient à la main sous les pierres pour être mangées. En effet, tapie sous les pierres, "l'anguille sous roche" n'a finalement rien d'étonnant. Alors de fil en aiguille, on a décidé de poursuivre un peu plus nos recherches. Nous avons découvert un verbe ancien : guiller. Celui-ci signifiait ruser et tromper. Mais selon Béatrice Brunet, professeure de lettres classiques, l'expression serait un dérivé d'une autre expression lointaine et latine. L'enquête a donc pris une toute autre tournure. TF1 | Reportage G. Prixon, C. Olive