Pourquoi y a-t-il tant de violences autour du trafic de drogue ?

La violence est omniprésente autour du trafic de drogue. C'est le cas entre dealers, mais aussi contre les habitants impuissants qui vivent au milieu des points de deal. Pour les premiers, le trafic doit continuer, et rien ne doit l'arrêter. On l'a vu d'ailleurs mardi. Pour eux, un policier est un ennemi. Et finalement, pour certains trafiquants, lui tirer dessus avec une arme à feu est d'une banalité absolue. Quant aux consommateurs, ils ont visiblement beaucoup de mal à comprendre la situation. Mais l'argent qu'ils dépensent pour leurs doses parfois quotidiennes sert essentiellement à financer le trafic d'armes et tout un tas d'autres activités criminelles. Selon le ministère de l'Intérieur, les autorités recensent à l'heure actuelle près de 4 000 points de deal à travers le pays. D'ailleurs, le chiffre d'affaires annuel de la drogue est estimé à 3,5 milliards d'euros. Nous sommes également les premiers consommateurs de cannabis en Europe.