Pourra-t-on encore restaurer nos vitraux ?

Les vitraux sont-ils en péril ? C'est ce que pensent de nombreux passants ce mardi matin. "Ça met en danger sûrement le patrimoine français qui est exceptionnel", confie un habitant. L'intendant de la cathédrale Saint-Bénigne, lui, s'inquiète de cette possible interdiction. Cela impliquerait de changer les règles de l'art ancestral du vitrail en remplaçant le plomb par l’étain. "Ici, vous avez un ensemble de verrières qui ont été faites dans la tradition de la peinture sur verre, la peinture au plomb", rapporte l'intendant de la cathédrale, Sébastien Carcel. La restauration d'une verrière va coûter plus cher car l'étain coûte trois fois plus cher. Dans cet atelier, le plomb est également utilisé, mais à très faible dose. Ces amatrices de vitrail craignent d'altérer ce savoir-faire séculaire. Le plomb dispose de nombreuses propriétés exceptionnelles. Elles craignent de ne pas trouver d'équivalent. L'Hexagone abrite la plus grande surface de vitraux au monde. En tout, ce sont 450 ateliers de vitraillistes qui pourraient être affectés par cette interdiction en 2030. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin