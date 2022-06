Pourra-t-on profiter du lac de Serre-Ponçon cet été ?

Le lac de Serre-Ponçon est le plus grand lac artificiel de l'Hexagone. Il se trouve au cœur des Hautes-Alpes. La carte postale semble parfaite, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Pas de neige en hiver ni de pluie, le niveau de l'eau baisse inexorablement. Une situation préoccupante pour les professionnels. Ce gérant d'une base nautique doit renoncer à une partie de son activité et de son personnel. Une première en douze ans. Pour les touristes habitués à venir dans la région, la baisse du niveau de l'eau est désolante. Dans ce restaurant, censé être à quelques pas seulement du lac, on redoute l'été. "C'est inquiétant pour le futur. C'est vrai qu'initialement avec les saisons précédentes, cela nous est jamais arrivé. Donc, on est un petit peu dans l'inconnu", explique le restaurateur Jeantonin Tardy. S'il ne pleut pas dans les prochaines semaines, le niveau de l'eau va encore baisser et aller jusqu'à quinze mètres en dessous de la normale. Cet été, 600 000 touristes sont attendus au lac de Serre-Ponçon. TF1 | Reportage S. Boujamaa, H.P. Amar