Poussières du Sahara : un ciel orage dans le quart Sud-Est

Ce ne sont pas des photos anciennes que vous voyez, toutes datent de ce samedi matin. L'effet jauni est dû au sable du Sahara porté par le sirocco, ce vent du sud qui passe sur la moitié Est du pays depuis hier. À Nice (Alpes-Maritimes) ce matin, le ciel est très bouché. Sur cette carte météo, on voit bien le vent venu d'Afrique du Nord qui passe au-dessus de l'Hexagone, charriant une grande quantité de sable. Résultat, un ciel jaunâtre comme ici, dans les Hautes-Alpes. À la montagne, c'est très visible. Plus on monte, plus les nuages sont chargés de poussière. Un phénomène dont la fréquence augmente : "C'est vraiment la multiplication des sécheresses à travers le monde et également l'Afrique (...) Les sols sont de plus en plus secs, donc, forcément, il y a des poussières de plus en plus nombreuses et qui, à chaque tempête, vont pouvoir s'envoler plus facilement et en plus grande quantité", explique Paul Marquis, météorologue indépendant. La pluie devrait nettoyer toute cette poussière entre ce soir et demain. TF1 | Reportage D. Morgues, A. Flieller