Poutine déclenche la guerre en Ukraine

L’Ukraine, bombardée dans la nuit de mercredi à jeudi par la Russie. La guerre débute aux portes de l’Europe. Celui qui l’a déclenchée, c’est Vladimir Poutine. Cette opération militaire ne laisse rien au hasard. L’allocution du président russe aurait été enregistrée lundi. Aucune région ukrainienne n’est épargnée par les bombardements. Les Russes ont visé des points stratégiques avec des frappes sur des infrastructures militaires ukrainiennes, ou encore des aéroports en plein cœur des villes. Le président ukrainien instaure la loi martiale. Les combats peuvent avoir lieu partout, à tout moment. Les premières victimes du conflit apparaissent. Des immeubles résidentiels ont été touchés par les bombes. Plus personne n’est à l’abri, alors la fuite s’organise. Marioupol compte 455 000 habitants, et selon eux, il n’y a nulle part où se réfugier. Dans cette opération militaire, les frappes aériennes n’étaient que le début. Aux frontières de l’Ukraine, des chars d’assaut et véhicules militaires russes entrent dans le pays par la Biélorussie et la Crimée. Ils sont en convois par dizaines. C’est désormais l’invasion terrestre de l’Ukraine qui commence. TF1 | Reportage I. Bornacin