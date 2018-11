Pouvoir d'achat : le livret A affiche une chute record de la collecte

L'ensemble des personnes qui utilisent le livret A ont retiré plus de deux milliards d'euros le mois d'octobre. Ces derniers sont obligés de puiser dans l'épargne pour payer les factures. À Caen, les pensionnaires, qui ont une petite retraite, ne peuvent même plus mettre de côté. Certains vivent au jour le jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.