Pouvoir d'achat : le petit plus sur la fiche de paie fera-t-il la différence ?

La deuxième partie de la promesse d'Emmanuel Macron par rapport à l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs du privé a pris effet en octobre 2018. Les salariés d'une PME de Roubaix ont vu sur leur fiche de paie une légère augmentation. Toutefois, pour ces derniers, ce "petit plus" ne suffira pas à couvrir le prix du carburant ou celui du gaz. Il risque même de passer inaperçu une fois que le prélèvement à la source sera mis en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jaques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.