Pouvoir d’achat : ces produits dont le prix augmente en douce

Quel point commun entre tous ces produits ? Un petit tour de passe-passe bien connu des industriels : faire grimper les prix sans que vous ne vous en aperceviez. Exemple, avec ces tranches de blanc de poulet a l'emballage identique. En achetant le format familial, vous pensez faire une bonne affaire, mais en y regardant de plus près, les huit tranches sont vendues bien plus chères au kilo. Ici, c'est 13,04 euros, contre 10,56 euros pour un paquet de quatre tranches, soit, près de 2,50 euros d'écart. Une ruse qui peut induire les consommateurs en erreur. Et vous ? Prenez-vous le temps de vérifier les étiquettes ? "Non je ne le fais pas. Les courses, pour moi, il faut que ça aille vite", affirme une habitante. On parle ici d'inflation cachée, très difficile à détecter pour les consommateurs. La méthode est courante chez les industriels et souvent adoptée à l'occasion d'un changement d'emballage. Un conseil, regardez bien le prix au kilo et au litre des produits. Cette association invite les consommateurs à plus de vigilance dans les prochains mois. Les changements de recettes dus aux différentes pénuries de matières premières pourraient encore faire grimper les prix. TF1 | Reportage A. Barth, N. Yildiz Bednarick, T. Marquez