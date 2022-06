Pouvoir d’achat : ces produits "plaisir" qu’on délaisse

Vous l’avez forcément constaté, faire vos courses coûte de plus en plus cher. Ainsi, votre panier a-t-il changé ? "Oui, il y a des choses que je n’achète plus", répond une des clientes du supermarché. En effet, vous achetez moins de produits frais, comme le poisson. Les ventes ont diminué de 16%. En ce moment, les Français préfèrent se passer de produits considérés comme non-essentiels. Par exemple, tout ce qui est sucrerie ou produit alcoolisé. En effet, les Français achètent moins d’alcool en grande surface. Les ventes de bouteilles ont diminué de 15% au mois de mai. Pour les tablettes de chocolat, c’est 10% de vente en moins. Globalement, vous ressortez du supermarché avec moins de produits dans votre panier. Plus les prix augmentent, moins on achète. "Je ne réduis pas encore d’une manière significative mon panier", confie une des clientes. Cela vaut notamment pour les pâtes dont les ventes ont baissé de 9%. Enfin, les épices, le poivre et les herbes font moins recette avec une chute des ventes de 12%. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Humblot