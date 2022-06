Pouvoir d'achat : cette commune offre un chèque énergie

Serge a 59 ans. Il est en invalidité et avec sa femme, il touche 1 532 euros chaque mois. Bientôt, il recevra un chèque énergie de la part de sa commune. Celle-ci s'élève à 120 euros. Une énorme somme pour son petit budget. "Si on compte au centime près, on essaie d'être le maximum prévoyant", a-t-il affirmé. Ce chèque énergie municipal est destiné à tous ceux qui touchent déjà le chèque énergie de l’État. La commune de Marquette-lez-Lille (Nord) va leur verser la moitié de ce qu'ils ont déjà reçu, soit entre 24 et 138 euros. C'est aux bénéficiaires de se faire connaître. Le centre communal d'action sociale de la maire se charge du reste. "Ils doivent venir en faire la demande. Nous montons le dossier avec eux et nous mettons en place les versements auprès du fournisseur", explique Boumédiene Mimoun. Après les hausses du carburant, du gaz et de l'électricité, certaines familles de la commune ont basculé dans la précarité. Devant l'urgence de certaines situations, le maire a décidé d'agir. En tout, 740 foyers devraient bénéficier de cette mesure d'ici la fin de l'été pour un total de 30 000 euros sur le budget de la commune. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier