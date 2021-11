Pouvoir d'achat : combien les Français dépenseront-ils à Noël ?

Pour Noël cette année, les Français ont bien l'intention de surveiller leurs dépenses. "Tout augmente donc on fait un peu plus attention que d'habitude", lance une passante. D'après un sondage, un consommateur sur deux avoue même limiter le nombre de cadeaux. Pour faire des économies, chacun a sa technique. Dans un supermarché bordelais ce jeudi matin, on traque les bonnes affaires. "Je vais dans plusieurs magasins pour voir les différences de prix" ; "On regarde les prix sur Internet"; lancent des acheteurs. Pour certains produits plus chers comme les nouvelles technologies, des solutions existent pour faire baisser la note, en faisant des cadeaux groupés en familles par exemple ou des cadeaux d'occasion. Pour autant, certaines personnes interrogées avouent envisager de se priver de sapin. Quant au repas de fête, c'est repas de Noël en famille. Le budget moyen des dépenses pour les cadeaux cette année, c'est 282 euros, soit 60 euros de moins qu'avant la crise il y a deux ans.