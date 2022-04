Pouvoir d'achat : dans ce restaurant, un menu complet pour dix euros

Depuis un mois, Micael Benoit affiche clairement la couleur à l’entrée de son restaurant : un menu anti-crise à partir de huit euros pour un plat et un dessert, ou dix euros pour un repas complet. Ce jeudi, sur la carte, des œufs mimosa et une tartiflette maison. Il vise surtout "à tirer le menu le moins cher". Et pour y parvenir, ce passionné de cuisine travaille seul. Il ne compte pas ses heures, il fait tout lui-même, et applique une formule toute simple. "On revendique simplement de la bonne cuisine avec du goût", explique-t-il. Conséquence : c’est un succès. Le restaurant affiche complet tous les midis. Il accueille désormais une vingtaine de clients, contre quelques-uns auparavant. Grâce à ses menus, ce patron paie ses charges, mais ne se verse pas encore de salaire. Sa femme, qui l’aide parfois pour le service, est optimiste pour l’avenir. Embaucher quelqu’un tout en conservant une formule attractive et de qualité, Micael le souhaite. Mais pour cela, il augmentera ses tarifs de deux euros le mois prochain. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche