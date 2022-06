Pouvoir d’achat : des aides pour la rentrée

Les parents d'élèves ont déjà fait les comptes et la future rentrée va coûter plus cher. À Lille, depuis septembre dernier, la ville offre toutes les fournitures scolaires. C'est bien simple, à la rentrée, les enfants arrivent avec un cartable vide. Évidemment, l'économie est visible dans un budget déjà serré. C'est de l'argent économisé pour être dépensé ailleurs. La rentrée coûte aussi très cher pour les lycéens, avec plus de 1 000 euros tout compris avec la cantine, les transports ou les vêtements. Dans les Hauts-de-France, le Conseil régional leur offre une carte avec de l'argent dessus. Chloé Vandendorpe en a bénéficié. "En classe de seconde, c'est 100 euros. En première et terminale, c'est 55 euros les deux années. C'est une aide, mais c'est la seule aide qu'on obtienne, donc on est content", témoigne sa mère. La carte fonctionne comme une carte de crédit, mais les élèves ne peuvent l'utiliser que dans certaines boutiques. Et il existe une aide supplémentaire encore depuis janvier, la gratuité des métros, des bus et des tramways pour les moins de 18 ans dans la métropole lilloise. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire