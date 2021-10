Pouvoir d’achat : des courses toujours plus chères

La fraîcheur de l'automne s'est installée à Ancenis (Loire-Atlantique). Les fruits et les légumes de saison ont retrouvé leurs étals. Danielle vient toujours ici et elle l'a remarqué, depuis quelque temps, la note est plus salée. Le ressenti est d'ailleurs unanime dans les allées. Certains tentent alors de s'adapter au quotidien. Frédéric, par exemple, va chez les locaux et essaye de repérer les promos du jour. La météo et les mauvaises récoltes expliquent en partie cette hausse de prix. Face à leurs clients plus réservés, les commerçants s'inquiètent. "Les gens vont moins dépenser parce qu'ils vont attendre la facture qui tombe. Donc, on va forcément faire attention", lance Dominique. Un peu plus loin, à la sortie d'un supermarché, Laura fait le même constat : les courses sont plus chères qu'avant. La hausse du coût de l'énergie se fait aussi sentir dans le porte-monnaie. Jackie, elle, n'a pas le choix. Elle compte bien retarder l'allumage du chauffage à l'arrivée du froid et privilégier les gros pulls pour limiter ses dépenses.