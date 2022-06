Pouvoir d’achat : des soldes très attendus

Il ne faut surtout pas rater le début. Les rideaux s'ouvrent à peine et les mannequins ne sont pas encore en place, que déjà, ils sont des dizaines à scruter les bonnes affaires. Manuela cherche un article précis : une robe pour un baptême. "Si on achète, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose de précis", explique-t-elle. Des soldes pour acheter utile, plus que pour se faire plaisir. C'est le mot d'ordre cette année. Chacun a sa liste. Une maman cherche pour sa fille des petites sandales pour l'été. Valentin, lui, veut en urgence une ceinture. Les achats coup de cœur, pour beaucoup, ce ne sera pas cette année. "Moi, je suis toujours dans des soldes utiles. C'est-à-dire qui répondent à mes besoins et non pas acheter n'importe comment", confie une consommatrice. Et puis, il y a ceux qui profitent des prix bas pour anticiper les futurs besoins. Bérangère par exemple : " je vais chercher pour toute la famille". Et elle n'est pas la seule. Un acheteur sur deux compte profiter des soldes pour faire les achats de la rentrée. TF1 | Reportage T. Jarrion, B. Poizeuil