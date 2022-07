Pouvoir d’achat : des trésors dans mon grenier ?

André a exhumé de ses placards un tableau et des vieux objets. Ce vendredi matin, il a rendez-vous avec Romain, commissaire-priseur, pour les faire estimer. Et en moins de deux minutes, le verdict tombe. "C'est assez intéressant. On pourrait estimer ça à quelque chose comme 150 à 200 euros", lance Romain. André a donc décidé de confier son tableau à ce dernier, qui le mettra aux enchères à partir de septembre à Paris. Le commissaire-priseur prendra 20% sur le montant de la vente. Si le tableau n'intéresse personne, il lui sera restitué. Pour épauler le commissaire-priseur, Charles, lui, expertise les métaux et les pierres précieuses. Avec leurs connaissances encyclopédiques, nos deux experts vont toute la matinée estimer des dizaines d'objets : beaucoup de tableaux, des couverts en argent, des poteries, et même un pistolet. Carole et sa fille sont aussi venues les bras chargés de sculptures, de bijoux et de livres anciens. En plus de ces objets, elles ont décidé de mettre aux enchères des pièces de monnaie, évaluées entre 250 et 700 euros chacune. TF1 | Reportage F. Miara, S. Fargeot