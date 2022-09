Pouvoir d’achat : Emmaüs attire de nouveaux clients

Une armoire à 30 euros, un cartable à 3 euros, 20 euros la poussette... ces petits prix poussent de nouveaux clients à se rendre pour la première fois chez Emmaüs. Et le passage en caisse est une sacrée surprise. Ces objets sont tous des dons de particuliers. À l'heure de l'inflation, l'association n'a pas changé ses prix pour permettre à chacun de se faire plaisir. Tout est organisé par section. Brigitte Bernard est bénévole et elle prend soin depuis dix ans de la mercerie. Depuis des années, l'association aide les Français à traverser des périodes économiques compliquées. "On touche maintenant tout le monde. Tout le monde vient pour un bon plan, quelque chose de ne pas cher", confie Laurent Roy, co-responsable chez Emmaüs 44. Mais c'est aussi aujourd'hui un moyen de consommer en protégeant la planète. Pour cause, cela évite d'acheter du neuf et c'est aussi une façon de transmettre ce qui a été fait. Réutiliser et recycler sans se ruiner, il n'a jamais été autant d'actualité d'acheter d'occasion. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon