Pouvoir d’achat en baisse, les Français moins généreux

Dans les rues commerçantes de la ville de Dreux (Yvelines), tout le monde semble d’accord sur la nécessité de donner aux plus démunis et aux associations. Mais dans les faits, c’est un peu plus compliqué. Le prix des matières premières qui augmente, l’inflation et le coût de la vie font de plus en plus réfléchir ceux qui donnaient spontanément chaque année. Pour certains, ce sera 50 euros de moins. D’autres doivent compter à l’ euro près. Pour les retraités, la baisse de leur pouvoir d’achat semble entamer leur générosité. "Quand on a moins d’argent, on peut en donner moins aussi", explique l’une d’entre eux. Selon une étude de la fondation Apprentis d'Auteuil, les dons ont baissé de 30%. Le montant moyen est désormais de 274 euros. Serge Wagner est président d’une association locale. Il constate que les généreux donateurs sont de moins en moins nombreux. C’est le même constat pour le Secours populaire. Ils doivent trouver 30 000 euros en moins de deux mois. Cet argent doit permettre à 1 533 personnes de partir en vacances cet été. TF1 | Reportage L. Romanens, X. Boucher