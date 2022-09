Pouvoir d'achat : ils se chauffent au charbon

Les livreurs de charbon portent ces sacs de 50 kg au pas de course, parce qu’il faut faire vite. Plus de dix tonnes doivent être livrés avant midi. René, lui, s’est toujours chauffé au charbon. C’est sa seule source d’énergie. Il a remis sa chaudière en route ce mardi matin, un peu plus tôt que prévu avec la baisse des températures. "Il faut que je calcule pour arriver jusqu’au mois d’avril", confie-t-il. Si la tonne de charbon a augmenté de 200 euros par rapport à l’année dernière, ça reste beaucoup moins cher que les autres combustibles. Pour une saison, il faut compter environ 1 500 euros avec le charbon, 2 600 euros pour les pellets et presque 3 000 euros pour le fioul. C’est une chaleur plus douce, mais aussi plus polluante. Tant pis, Jacky va continuer d’allumer son poêle à charbon pour cette année. Il est néanmoins à savoir que même si le charbon est moins cher, c’est aussi la seule source d’énergie qui ne bénéficiera pas d’une aide de l’État. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire