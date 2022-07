Pouvoir d'achat, le bon plan des braderies d'été

Se faire plaisir, et surtout profiter d'un air de vacances. Flâner entre les allées d'une des nombreuses braderies de l'été, une promenade et un dépaysement garanti entre camelots, commerçants ou jeux pour les enfants. "C'est convivial, c'est sympa. Esprit vacances, été. Il y a de bonnes affaires", témoignent des passantes. C'est une ambiance à redécouvrir après deux étés sans braderie. Les commerçants écoulent leurs stocks et certains articles sont littéralement bradés. "On fait des prix dégressifs en fonction des quantités, trois paires, cinq paires, dix paires", lance un vendeur. Les consommateurs ne s'y trompent pas, de bonnes affaires, des prix attractifs, et parfois même des vêtements de marque ... alors même le marchandage est possible. Les braderies d'été sont importantes pour des commerces de proximité, durement touchés par les conséquences de la pandémie. Les braderies d'été pour de bonnes affaires et des prix défiant toute concurrence, ou simplement pour profiter d'une ambiance conviviale, en toute décontraction. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Roth