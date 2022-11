Pouvoir d'achat : le carton plein des friperies

Si on vous dit friperies, vous penserez peut-être Tee-shirt au fond du placard ou encore casquette de nos grands-pères à prix dérisoire. Pourtant, la seconde main ressemble désormais à cela : vitrine sur leurs 31, pièces que l'on s'arrache et qui peuvent provoquer le coup de cœur. À Grenoble, on ne les compte plus. Une dizaine de friperies a envahi la ville et ça marche ! Dans sa boutique, Marie Bayard ne sait plus où donner de la tête : "en deux ans, ça a quasiment doublé sur l'affluence, mais aussi sur notre chiffre d'affaires donc forcément on le ressent". Des sacs à quinze euros, des pulls à 20, on y vient pour les bonnes affaires, mais plus seulement. En effet, il y a un souci de faire moins de gaspillage. D'ailleurs, certains clients ne jurent plus que par la fripe. Et pour se démarquer, les boutiques se spécialisent même. Chez Maëlle Dessery, par exemple, on n'y trouve que du luxe à prix cassé. Et ses frips, elle en fait la promotion sur les réseaux sociaux comme dans un magazine de mode. À côté du prêt-à-porter donc trône désormais le déjà porter. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Agi, A. Cerrone