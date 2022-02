Pouvoir d’achat : le coût de l’énergie au cœur de la campagne

À Gigouzac (Lot), Claude a l'habitude d'opter pour le bois pour servir de complément au fioul, devenu hors de prix. Si dans le mois, il paye 1 000 euros de fioul, depuis qu'un poêle à bois a été installée, la facture est tombée à 300 euros par mois. Ici comme ailleurs, le prix de l'énergie grève les budgets et plombe le pouvoir d'achat, que l'on soit retraités ou jeunes actifs. C'est le cas de David Viennet et Mathilde Recouvrot. Avec 80 kilomètres parcourus par jour, le carburant finit par coûter cher. Pourtant, ces charges qui augmentent ne semblent pas être dans le ton de la présidentielle. En trois ans, le coût de l'énergie a fait un bond de 24%. Résultat : plus 4 000 euros chaque année rien que pour le fioul et l'électricité. Pour le budget d'un petit village de 230 habitants, c'est beaucoup. Il a donc fallu faire des économies : à l'école, en éclairage public. De quoi tenir les coûts pour ne pas dépasser, tout juste, les dépenses de l'an dernier. TF1 | Reportage I. Marie, I. Zabala