Pouvoir d'achat : le succès des cueillettes à la ferme

Avec leur brouette, ils font leur marché à même les champs à Peltre (Moselle). Ces particuliers font eux-mêmes la cueillette de fruits et légumes pour leur consommation personnelle. Camilla et sa grand-mère s'improvisent maraîchères, car dans le commerce, les prix explosent. Plus 11% en moyenne sur un an. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire ni de transport. Le prix est donc plus faible, soit trois fois moins cher pour les haricots verts par exemple. Ramasser soit même, c'est aussi la certitude d'avoir des produits frais et de qualité, mais surtout la fierté de manger le fruit de son travail. "Sur les étals ou au supermarché, ce n'est pas évident de choisir. Là, on cueille vraiment ce qui nous intéresse", explique un client. Chaque année, 30 000 personnes viennent ici pour la cueillette à la ferme. Et l'engouement est encore plus fort en ce moment. Vincent Tillement a dû embaucher des saisonniers supplémentaires et planter plus de légumes, surtout des tomates. Produire lui coûte plus cher, mais il a décidé de ne pas augmenter ses prix. TF1 | Reportage I. Blonz, V. Ruckly