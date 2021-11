Pouvoir d'achat : les dépenses inévitables des Français en hausse

Carinne Lajoie est coiffeuse. Pour elle et ses deux grands enfants, elle touche un peu moins de 2 000 euros. Elle compte tout et chasse la moindre dépense. "J'ai vendu mon véhicule parce que l'assurance était beaucoup trop chère", raconte-t-elle. Ses charges fixes, à savoir loyer, énergie, assurance, et téléphone portable, ont augmenté ces derniers mois. Ils atteignent aujourd'hui 1 200 euros, soit 70% de ses revenus. Il lui reste 450 euros chaque mois pour l'habillement et la nourriture. Et là encore, elle est obligée de faire des choix. "Des fois, je ne mange pas le midi ou le soir. Ce n'est pas normal", témoigne-t-elle. Hélène Deglane-Lhen a 800 euros de revenu par mois. Une fois ses frais fixes payés, il lui reste 300 euros pour vivre. La moindre augmentation de prix se ressent sur son budget. Roger Vannier, lui, est retraité. Avec son épouse, ils perçoivent 2 400 euros de pension. Ils n'avaient pas l'habitude de se priver, mais depuis deux ans, ils rognent dans leur budget loisirs. De plus en plus, ils viennent en aide à leurs trois enfants, qui ont tous pourtant un travail. TF1 | Reportage F. Chadeau, G. Aguerre, C. Marchina