Pouvoir d'achat : les Français estiment qu'il leur manque 467 euros à la fin du mois

Sur le marché d'Oloron-Sainte-Marie ce vendredi, beaucoup font le compte avant d'acheter et doivent parfois même se résigner. D'après une nouvelle étude, un Français sur deux pense que son pouvoir d'achat a diminué durant ces dix dernières années. La cause principale de cette baisse du pouvoir d'achat, c'est la hausse des prix. "Les augmentations au niveau du carburant et du gaz, c'est important. L'inflation est galopante et ce n'est pas le cas des salaires et des retraites", lance un passant. Selon encore cette étude, les Français estiment qu'il leur manque 467 euros en moyenne par mois pour vivre sans se soucier de leur budget, soit 40 euros de plus qu'avant la pandémie. "Ne serait-ce que 100 euros par mois en plus, ce serait déjà pas mal", affirme une passante. Pour une mère de famille par exemple, faire les courses, c'est devenu compliqué ces derniers temps. Dans le pays, le sujet semble en inquiéter plus d'un. Le pouvoir d'achat est aujourd'hui la deuxième préoccupation de la population, juste derrière la santé.