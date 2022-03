Pouvoir d’achat : les Français se privent-ils déjà ?

Faire la course coûte de plus en plus cher. Et cela, les Français le constatent : "ça fait quelques mois que l'on se rend compte que tout est cher". Face à ce constat, certains clients ont fait leur choix. Ils prévoient de se priver sur la viande ou le poisson et de favoriser les légumes. En effet, sur les marchés et en grande surface, le poisson frais, les pâtes et la viande sont en tête des augmentations, mais les fruits et légumes ne sont pas épargnés. Résultat : les clients changent d'enseigne et traquent les prix les plus bas. D'autres misent sur l'organisation pour ne pas se laisser surprendre. Économiser tout en protégeant l'environnement, il semblerait donc que ce soit la nouvelle stratégie. Pour une retraitée, il faut éviter le gaspillage : "on ne jette pas facilement quand il y en a trop, on garde et on resserre". Des techniques que chacun va pouvoir peaufiner, car de nouvelles hausses des prix sont attendues en rayon dans les prochains mois. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet