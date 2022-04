Pouvoir d'achat : les rois des bons plans !

Des promotions, des coupons de réduction, dans un supermarché, un couple scrute attentivement chacune des offres pour gagner en pouvoir d'achat. Une chasse à la ristourne qui fait baisser le prix de leur panier de 65% en moyenne. Pour arriver à un tel résultat, ils étudient chaque promotion et les cumulent avec des coupons de réduction, et ils en ont même fait leur métier. Dans leur bureau à la maison, ils passent leurs journées à mettre en ligne, sur leur site internet, toutes les promotions des grandes surfaces. Plus de 45 000 produits sont référencés sur le site du couple grâce à des milliers d'utilisateurs. Un travail de fourmis pour fusionner bons de réduction et promotions en magasin sur un même produit. C'est une activité à temps "très plein" puisqu'ils travaillent sept jours sur sept toute l'année. Et aujourd'hui, le couple peut même en vivre grâce à la publicité sur leur plateforme. Une manière de garantir leur indépendance face aux marques et aux enseignes de la grande distribution. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Brousseau