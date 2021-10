Pouvoir d'achat : où en est l'augmentation des prix ?

On va parler du pouvoir d'achat des Français. Quels sont les produits qui coûtent plus cher ? Selon Cyril Adriaens-Allemand, les prix qui ont les plus augmentés sont ceux de l'énergie, soit l'essence, l'électricité et le gaz. Pour le gasoil, la hausse est de 12%, contre 15% pour le sans-plomb et 57% pour le tarif réglementé du gaz. Le prix de l'alimentation a également connu une hausse : 4,6% pour les produits frais et 4,8% pour le tabac. On revient sur des tarifs qui étaient avant la crise. Malheureusement, la hausse va se poursuivre pour le carburant et le chauffage, jusqu'au printemps selon les spécialistes. Dès le 1er octobre, le gaz va augmenter de 12,6% pour le tarif réglementé et encore plus pour le mois de novembre. Côté électricité, la ministre de la Transition écologique a affirmé que le prix va bondir de 12% en février. En ce qui concerne les matières premières, certaines flambent. C'est notamment le cas du coton et cela aura des répercussions sur le tarif de certains vêtements, mouchoirs et papiers toilettes.