Pouvoir d’achat : quel budget pour les familles ?

Le gouvernement ne fera aucun coup de pouce sur le pouvoir d'achat, et se base sur la revalorisation automatique. Pas question en effet d’emboîter le pas aux propositions faites par l’opposition. Qu'il s'agisse de la suggestion de Valérie Pécresse d’augmenter de 10% les salaires nets ou de celle d'Anne Hidalgo de doubler le salaire des enseignants, c’est non. Cette deuxième option est d'ailleurs jugée impossible à financer, voire irréaliste par le gouvernement. Il y a quelques jours, la ministre du Travail affirmait que pour les cafés, hôtels et restaurants, "les salaires ne sont pas à la hauteur". Néanmoins, les écarts de force seraient en train de se rééquilibrer entre salariés et patrons. Alors, dans certains secteurs, il est surtout question de renvoyer la balle à ces derniers. Le gouvernement entend-il monter cette grogne sur le pouvoir d’achat ? La réponse est oui, surtout sur les prix du carburant. C’est ce qui inquiéterait le plus dans l’entourage d’Emmanuel Macron, d'autant plus qu'il y a trois ans, ça a lancé le mouvement des Gilets jaunes. Le Premier ministre va bientôt faire des annonces, avec un éventuel élargissement du chèque énergie à la clé.