Pouvoir d'achat : quelle mesure d'urgence attendez-vous ?

Le pouvoir d'achat fait réagir ce mardi matin à Albert (Picardie). Ici, il n'y a pas de métro ni de tramway. De temps en temps, il y a tout de même quelques bus qui circulent. Dans la région, la voiture est indispensable. Les gens veulent ainsi un carburant moins cher voire beaucoup moins cher. "Si déjà, on pouvait réduire l'essence, on a un peu plus dans le porte-monnaie pour acheter ce qu'on veut" ; "Il faudrait que le plein soit largement en dessous de deux euros", témoignent quelques passants. Le deuxième sujet concerne le prix de l'alimentaire. Tout a augmenté. Certains produits sont de plus de 10% dans les rayons. La plupart des habitants aimeraient alors un blocage de prix. Leur troisième préoccupation est le salaire. Il y a ceux qui gagnent un peu plus que le Smic et qui ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment. Puis, il y a les retraités modestes. Les chantiers pour améliorer le pouvoir d'achat sont vastes. Mais une chose est sûre, les Français veulent des actions concrètes et immédiates pour leur vie quotidienne. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire