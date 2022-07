Pouvoir d'achat : quelles aides allez-vous toucher ?

La remise de 18 centimes par litre de carburant est prolongée jusqu'au 31 août, ensuite elle baissera progressivement jusqu'à la fin de l'année. Une indemnité pour ceux qui roulent beaucoup dans le cadre de leur travail sera versée le 1er octobre, en une seule fois et à la demande, sous condition de revenu. Pour faire face à l'inflation, le gouvernement versera aussi à destination de familles modestes, une nouvelle aide d'urgence de 100 euros, et ce, à la rentrée, plus 50 euros par enfant. Ce n'est "pas suffisant" dit cette mère de famille, qui est pourtant cadre dans une entreprise. On ne pourra pas non plus compter sur le retour des grosses promotions à moins 50%. L'idée de Bruno Le Maire a finalement été abandonnée. Quant au chèque alimentaire de 100 euros, pour acheter des produits bio ou locaux, il ne sera mis en place qu'en début 2023. Enfin, en matière d'énergie, les prix du gaz et de l'électricité restent bloqués. Le bouclier tarifaire est prolongé jusqu'à la fin de l'année pour tout le monde. C'est une aide qui intervient alors que l'inflation atteint 5,8% sur le mois de mai par rapport à l'an dernier. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Duong, J.Y. Chamblay