Pouvoir d’achat : un budget maîtrisé même en vacances

Un camping quatre étoiles affiche complet. En cette période de l'année, les 500 emplacements sont déjà loués. La clientèle est souvent de proximité. Fabien y passe un mois avec son père et ses deux enfants. Ils arrivent de Lyon à seulement une heure de route. Pour eux, c'est une économie non négligeable. "Autant profiter de la durée et de bien manger", a-t-il affirmé. Pour s'offrir des vacances à moindre coût, l'autre solution c'est la tente. Des étudiants vont dépenser chacun 90 euros pour la semaine. "C'est moins cher. Ça nous va bien", a expliqué l'un d'entre eux. Pour les vacanciers, l'avantage est de profiter de nombreuses activités dont le prix est inclus dans la location. Toboggan, terrains de sport, on garde un peu d'argent pour les activités payantes. L'idée est de se faire plaisir. Pour se procurer de belles sensations, on ne compte plus. Le parachute ascensionnel revient à plus de 100 euros pour deux personnes. En revanche, le minigolf ne coûte que quatre euros par personne. Le snack est la solution simple pour boire un verre ou manger en famille sans se ruiner. Les Français malgré tout veulent profiter de vraies vacances même si leur pouvoir d'achat est en berne. TF1 | Reportage C. Buisine, J. Chaize