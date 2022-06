Pouvoir d’achat : un frigo solidaire pour tous

Il suffit parfois de peu pour retrouver le sourire. Anina vit à Forcalquier et touche 900 euros par mois. Alors ce réfrigérateur, dans lequel elle peut se servir librement, est un coup de pouce apprécié. Le frigo de la solidarité est accessible à tous, sans conditions de revenus. Une initiative également saluée par Monique. Elle travaille en maison de retraite et peine parfois à remplir son frigo. À l'intérieur, chacun peut y déposer des produits frais ou des plats préparés, à condition d'indiquer la date limite de consommation. Le principal fournisseur est déjà identifié, la cantine de l'école. Les repas sont commandés au moins 48 heures à l'avance. Alors forcément, il en reste souvent à la fin du service. Pour limiter le gaspillage tout en aidant les plus démunis, la commune compte également sur les restaurateurs et les commerçants du marché. Les invendus à la fin du marché iront donc désormais dans le réfrigérateur solidaire. Et si l'expérience est concluante, d'autres frigos pourraient être installés à Forcalquier. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Miara