Pr Frédéric Adnet : "Le confinement et ces mesures sont les seuls médicaments qui marchent réellement contre le coronavirus"

Lundi soir, Edouard Philippe a annoncé de nouvelles restrictions afin de durcir les mesures de confinement. Pour le Pr Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne (AP-HP), c'est le seul médicament qui a fait la preuve de son efficacité. La Chine et la Corée du Sud en témoignent. Dans l'Hexagone, "on n'est vraiment pas au pic", a-t-il ajouté. A noter que dans le pays, 19 856 cas confirmés et 860 décès liés au coronavirus ont été recensés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.