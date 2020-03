Pr Frédéric Adnet : "L'hydroxychloroquine, c'est un espoir, mais ça ne dépasse pas l'espoir"

Edouard Philippe a annoncé lundi soir qu'il n'y aurait pas de mise sur le marché de la chloroquine avant de nouveaux tests. Le Premier ministre a-t-il eu raison dans la manière dont il a évoqué la situation ? Selon le Pr Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicienne (AP-HP), "il n'y a pas de preuve scientifique que ce médicament agisse sur le cours de la maladie". Néanmoins, il espère découvrir, via des analyses, si ce médicament aura vraiment un effet.